Blessé avec le Portugal face à la Serbie lundi dernier, Cristiano Ronaldo est touché à la cuisse et doit observer un peu de repos. Lui-même ne se dit pas inquiet par ce pépin physique alors que le quart de final aller de Ligue des Champions face à l’Ajax se profile (le 10 avril prochain). Son entraîneur est lui plus sur la retenue.

« Il va mieux. Il a déjà commencé à bouger mais il ne reprendra que quand il ira bien. Le risque qu’il manque le match aller contre l’Ajax existe. Il le sait lui aussi et il sait qu’il ne jouera pas s’il n’est pas bien. Il faut de la prudence, parce que nous sommes dans une phase délicate. Il vaut mieux rater un match et revenir quand il sera à 100% et qu’il n’y aura plus de risques de rechute. Il vaut mieux manquer un match que deux mois. » La Juve croise les doigts.