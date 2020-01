C’est l’un des dossiers qui va agiter la fin du mercato hivernal. Le PSG et la Juventus discutent d’un échange entre Layvin Kurzawa (27 ans) et Mattia De Sciglio (27 ans). C’est ce qu’a confirmé le directeur sportif de la Vieille Dame Fabio Paratici au micro de Sky Italia.

« Continuons à aller de l’avant avec cette équipe. Et ensuite on verra. C’est vrai que nous évaluons actuellement la possibilité d’échange avec le PSG », a lâché Paratici. Dans le même temps, Canal Plus a indiqué, durant la rencontre entre Lille et le PSG, que Kurzawa a vidé une partie de son casier au Camp des Loges.