De passage à Paris dans le cadre de sa formation en management du sport organisée par l’UEFA, Kaka a expliqué en longueur son projet de reconversion. Le Brésilien, Ballon d’Or France Football 2007, se voit bien devenir directeur sportif et il demande d’ailleurs souvent conseil à son compatriote Leonardo.

« Je parle beaucoup avec lui. C’est un très bon directeur sportif, il me donne beaucoup de conseils pour mon après-carrière », a-t-il lâché à l’AFP Sports avant d’évoquer un possible stage au Paris SG sous les ordres de Leo. « Peut-être ! On va voir, je vais lui demander (rires) ». Fin 2018, l’Auriverde avait d’ailleurs laissé entendre qu’il ne serait pas contre prendre le poste de directeur sportif du PSG...