Karim Benzema a ouvert le score pour le Real Madrid face au Viktoria Plzen à Santiago Bernabeu. Un but de la tête loin d’être anodin pour l’attaquant français de 30 ans. En effet, grâce à ce nouveau pion, il dépasse Ruud van Nistelrooy au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions.

Benzema est désormais à 57 unités, contre 56 pour le Néerlandais. Le prochain devant lui ? Raul et ses 71 buts. Les deux premiers, vous les connaissez sûrement puisqu’il s’agit de Lionel Messi (105 buts) et Cristiano Ronaldo (120 buts). À noter également que cela fait 14 saisons consécutives que Benzema marque au moins un but dans la compétition européenne !