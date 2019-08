Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Kostas Mitroglou. Le 31 janvier dernier, le Grec quittait l’Olympique de Marseille pour partir en prêt à Galatasaray pour un an et demi. Mais l’attaquant âgé de 31 ans n’a pas vraiment réussi à convaincre en Turquie. Un départ était évoqué cet été, malgré le fait qu’il lui reste encore une année de prêt.

Selon le média turc TRT Spor, Kostas Mitroglou prendrait la direction des Pays-Bas. Il devrait arriver au PSV Eindhoven sous la forme d’un prêt. Une porte de sortie intéressante pour l’ancien joueur de Benfica, qui galère ces dernières saisons.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10