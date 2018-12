Après une année 2018 riche en titres collectifs (quadruplé national avec le PSG, le Mondial avec les Bleus) et individuels (Trophée Kopa et 4e du Ballon d’Or), Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité monter en flèche. En témoigne le classement des personnalités préférées des Français d’après un sondage IFOP pour Le Journal Du Dimanche.

L’attaquant parisien, à tout juste 20 ans, fait une entrée spectaculaire dans ce classement en se positionnant à la quatrième place derrière Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Dany Boon. Avec 24,5% des suffrages, il devance même l’astronaute Thomas Pesquet... et Zinedine Zidane, sixième. Plébiscité par les jeunes, qui l’ont choisi en premier, il est donc le sportif le plus apprécié cette année.