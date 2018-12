La suite du classement du Ballon d’Or se poursuit et le septième est désormais connu. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et Champion du monde avec l’Equipe de France, Raphaël Varane termine à la septième place. Une déception surement pour le défenseur qui était un prétendant crédible pour la victoire finale. Mohamed Salah arrive sixième au terme d’une excellente année 2018. L’Égyptien a notamment été meilleur buteur de Premier League et finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool.

La cinquième place revient à Lionel Messi. Un petit événement puisque l’Argentin a toujours figuré sur le podium depuis 2007. La fin de la domination Messi-Ronaldo commence à se confirmer. Vainqueur de la Liga avec le FC Barcelone, il est le meilleur buteur de l’année 2018 mais paye des sorties de route précoce en Ligue des Champions (quart de finale) et lors de la Coupe du monde (huitièmes de finale). Kylian Mbappé échoue au pied du podium. L’attaquant français a certes réalisé une excellente Coupe du monde avec la France et le titre mondial mais il paye cher son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Le trio de tête est donc connu : Antoine Griezmann, Luka Modric et Cristiano Ronaldo.

Le classement du Ballon d’Or du 7e au 4e :

4e Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/France)

5e Lionel Messi (FC Barcelone/Argentine)

6e Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

7e Raphaël Varane (Real Madrid/France)

Retrouvez le classement du Ballon d’Or du 10e au 8e

Retrouvez le classement du Ballon d’Or du 14e au 11e

Retrouvez le classement du Ballon d’Or du 18e au 15e

Retrouvez le classement du Ballon d’Or du 24e au 19e

Retrouvez le classement du Ballon d’Or du 30e au 25e