Les minutes s’écoulent et on se rapproche de plus en plus de l’annonce du vainqueur du Ballon d’Or. Désormais, on connaît les joueurs qui feront partie du Top 10 du Ballon d’Or et ceux qui échouent juste avant. C’est le cas de Thibaut Courtois qui termine quatorzième. Le Belge est d’ailleurs le gardien le mieux classé. Il est récompensé pour son excellente Coupe du monde où il a terminé troisième. Il est devancé d’une place par l’Uruguayen Luis Suarez qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde.

La douzième place revient à Neymar qui paye en partie sa blessure en février qui lui a fait manquer la fin de la saison 2017/2018 avec le Paris Saint-Germain. Enfin, N’Golo Kanté termine onzième malgré une excellente Coupe du monde où il a été sacré. Kevin De Bruyne (Manchester City), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelone), Luka Modric (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid et Juventus), Mohamed Salah (Liverpool) et Raphaël Varane (Real Madrid) font partie du top 10.

Le classement du Ballon d’Or du 14e au 11e :

11e N’Golo Kanté (Chelsea/France)

12e Neymar (Paris Saint-Germain/Brésil)

13e Luis Suarez (FC Barcelone/Uruguay)

14e Thibaut Courtois (Chelsea et Real Madrid/Belgique)

