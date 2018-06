Le dossier Gareth Bale reste au point mort. Selon les mots de l’agent du joueur, Jonathan Barnett, une discussion est nécessaire avec la direction du Real Madrid pour évoquer le temps de jeu de l’international gallois de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2022. Visiblement, la réunion n’a toujours pas eu lieu et l’agent ne se prive pas pour remettre un peu de pression sur la Casa Blanca.

« Je pense que nous devons discuter avec le Real Madrid et voir où cela va nous mener. Il veut vivre une meilleure année que celle qu’il a vécu la saison passée. Il veut jouer plus et c’est primordial pour lui. Je pense qu’il est l’un des trois ou quatre meilleurs joueurs au monde. Quelqu’un de ce niveau doit jouer. Ce n’est pas une question d’argent. Il veut gagner le Ballon d’Or et je pense qu’il le peut. Je pense que son but en finale de Ligue des Champions a relancé l’intérêt autour de lui. Mais nous savions déjà à quel point il était bon. Il n’a pas besoin de prouver à quel point il l’est. C’était un but magnifique. Il aime sa vie en Espagne. Il a trois enfants, et il est très heureux ici. Mais nous devons voir. Il doit jouer », a-t-il déclaré sur Skysports.