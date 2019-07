La Johan Cruijff Arena d’Amsterdam était en cette fin d’après-midi le théâtre de la Supercoupe des Pays-Bas - ou Johan Cruijff Schaal -, entre l’Ajax, champion en titre et tenant de la Coupe des Pays-Bas, et le PSV, son dauphin la saison passée.

Et malgré les départs conjugués de Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Matthijs de Ligt (Juventus), les Amstellodamois se sont imposés 2-0 face à leurs rivaux d’Eindhoven, grâce à une réalisation éclaire de Kasper Dolberg (1e), servi par Donny van de Beek, et à un but de Daley Blind (53e). Les recrues Quincy Promes, Lisandro Martinez et Razvan Marin étaient titulaires. L’Ajax remporte sa première Supercoupe des Pays-Bas depuis 2013, sa neuvième, et compte deux trophées de moins que son adversaire du jour.

