Le 1er mars, Real Madrid s’est imposé face au FC Barcelone (2-0) et en a profité pour reprendre les rênes de la Liga. De passage au Santiago Bernabeu pour l’occasion, Cristiano Ronaldo (35 ans) a pu savourer la victoire de ses anciens partenaires face au rival catalan. Marca explique que l’attaquant de la Juventus a en fait appelé Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca, deux jours avant la rencontre pour lui faire part de sa présence au stade lors du Clasico.

Le quotidien madrilène précise que le club de la capitale espagnole a alors tout mis en oeuvre afin que la présence du quintuple Ballon d’or ne se fasse pas remarquer à Madrid. Notamment dans l’optique que l’attention reste pleinement portée sur le match entre les deux géants et son intérêt sportif. Cristiano Ronaldo a finalement quitté la péninsule ibérique et a vu le Real Madrid lui téléphoner à son tour, pour prendre des nouvelles de la maman du Portugais, victime d’un AVC, ce qui a poussé son fils à se rendre à son chevet à Madère. Cela montre que les relations entre CR7 et les Merengues sont encore au beau fixe.