Ce n’est un secret pour personne, Luis Campos est l’un, si ce n’est le meilleur, des dénicheurs de talents de Ligue 1, voire même d’Europe. Mais l’ancien recruteur en chef de l’AS Monaco a bien failli ne jamais venir à Lille et découvrir ainsi les Nicolas Pepé, Jonathan Ikoné et autres Victor Osimhen. Comme le révèle le directeur sportif du Nîmes Olympique Reda Hammache, ancien pilier de la team scouting de Campos au LOSC, dans une interview accordée à la Provence, le Portugais de 55 ans devait s’engager du côté de l’OM durant la saison 2016-17.

« J’étais à Lens et il m’a débauché pour le suivre, au départ à l’OM, où il devait signer », explique le Francilien de 37 ans. « Il avait, alors, le choix entre certains grands clubs européens et l’OM pour lequel il avait opté. C’était fait à 99 %. Or, il y a eu un revirement de situation. Finalement le projet lillois est arrivé durant la même période et il a accepté de rejoindre le LOSC. » Une révélation qui devrait faire bondir de nombreux supporters marseillais, déçus par le manque d’ambition et de talent de scouting de la cellule de recrutement du club phocéen depuis quelques années….