Le 5 mai 2017, l’AS Monaco officialisait le rachat du Cercle Bruges, qui évoluait en seconde division. Moins d’un an après l’acquisition du club, l’écurie belge validait son retour dans l’élite, qu’elle avait côtoyée pendant 78 saisons depuis sa création, en 1899. Pour les Monégasques, cette affiliation représentait notamment une opportunité de développement pour ses jeunes joueurs n’ayant pas la chance de se montrer avec les pensionnaires de Ligue 1. Plusieurs joueurs (Paul Nardi, Ivan Cardona ou encore Jordy Gaspar) avaient ainsi depuis été prêtés en Belgique pour y parfaire leurs gammes. Mais le club du Rocher peut également offrir des joueurs aux Brugeois.

Et en ce mois de janvier synonyme de mercato d’hiver, l’AS Monaco a acheté un joueur pour le Cercle Bruges, en la personne de Dino Hotić (24 ans), comme le révèle HLN ce mardi. Recruté au NK Maribor contre 1,2M€ pour trois ans et demi, l’ailier international bosniaque (1 sélection) au profil de poche (1,68m) a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives avec le club slovène. Il aura la lourde tâche de redresser la barre en Jupiter Pro League. Le Cercle Bruges pointe à la dernière place et affiche la deuxième pire attaque du championnat (18 buts inscrits en 30 journées).