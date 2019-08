Après avoir dévoilé ses tuniques domiciles et extérieures pour la saison en cours, l’AS Monaco vient de sortir son maillot third. Si celui-ci ne sera pas utilisé en Coupe d’Europe - faute de qualification - il devrait être porté pour les matches à l’extérieur en Coupe et sur certaines rencontres de Ligue 1.

Dessiné par le nouvel équipementier du club, Kappa, ce maillot s’inspire du design de la tunique extérieur. Seule différence, sa couleur bleu turquoise. Tout juste recruté, le nouvel attaquant monégasque, Henry Onyekuru a posé avec le nouveau maillot.

