Depuis plusieurs saisons, l’AS Monaco est une place forte du mercato. Et ce sera encore le cas cet été 2019. Mais il n’y a pas que sur le terrain sportif que les pensionnaires du stade Louis II animent le marché. En effet, le club princier a été au cœur d’une bataille entre plusieurs équipementiers durant plusieurs mois. Et c’est finalement Kappa qui a su déjoué la concurrence. Le 27 février dernier, l’ASM a officiellement annoncé que la marque italienne, déjà présente sur le maillot monégasque entre 1998 et 2001, serait son équipementier à partir de la saison 2019-2020. Ce mercredi 3 juillet était un jour important pour le club de Ligue 1 et Kappa puisque le nouveau maillot a été dévoilé au grand public. Une tunique aux couleurs traditionnelles de l’écurie monégasque.

« L’AS Monaco et Kappa dévoilent la nouvelle tunique à domicile du Club pour la saison 2019-20, qui marque le retour du omini sur le célèbre maillot à diagonale. Deux jours après le début officiel de leur nouveau partenariat, l’AS Monaco et Kappa présentent le nouveau maillot « Kombat™ » HOME que les Monégasques porteront pour la saison 2019-2020, ainsi que les collections Training et Lifestyle disponibles ce jour à la vente. Ce maillot conçu avec la technologie Kombat™ apportant confort et légèreté pour les joueurs, reprend la mythique diagonale sur la face avant et arrière du maillot. Celle-ci vient être apposée sur la partie 3/4 basse du maillot afin d’avoir une dominante de rouge sur le haut où vient se confondre un all-over de losanges rappelant les armoiries de la Principauté. Côté détails, on note la présence d’un col officier revisité, du blason du club en silicone 3D côté cœur et du omini de l’autre côté, couleur or. Sur la face arrière, le claim « Daghe Munegu » est apposé en transfert dans le col. Un insert élastique blanc vient s’ajouter en bas de manches pour compléter la silhouette de ce maillot épuré et stylisé. La tenue sera accompagnée d’un short blanc et de bas blanc et rouge ».

Kappa de retour sur la tunique de l’ASM

Une collaboration qui enchante Lorenzo Boglione (VP Sales Basic Net, Propriétaire de Kappa). « La signature du partenariat avec l’AS Monaco est en parfait accord avec notre ambition et notre projet de faire de Kappa une marque majeure du sport en Europe. Nous sommes ravis de venir écrire une nouvelle histoire ici, dans un club ambitieux, jouissant d’une identité forte et proposant un caractère unique d’élégance et d’excellence. Notre passé glorieux commun doit être une force pour le futur de notre partenariat et nous sommes très excités de dévoiler nos produits à l’ensemble des joueurs et supporters du club ce jour. Notre engagement avec le club s’inscrit à tous les niveaux et à travers toutes ses composantes, que ce soit auprès du groupe professionnel, du centre de formation ou de l’école de foot mais également sur la partie merchandising du club où nous serons responsables de toute l’offre produit ainsi que de la gestion des points de ventes offline et online du club. »

Vice-président de l’ASM, Oleg Petrov est tout aussi ravi de ce retour de Kappa sur la tunique monégasque. « Nous sommes très heureux de présenter le nouveau maillot domicile, qui marque le retour de comme équipementier et partenaire majeur du club pour six saisons. Kappa est une marque historique, qui s’est associée avec les plus grandes équipes et qui est également très bien ancrée dans le monde de la mode et du lifestyle. Une marque qui porte un désir très fort de faire partie des acteurs majeurs de son secteur. L’ambition d’être le plus compétitif possible et l’envie de se surpasser sont des valeurs que nous sommes ravis de partager, près de vingt ans après une première aventure heureuse. Kappa représente une page glorieuse de l’histoire du club et nous sommes convaincus que ces souvenirs forts nous aideront à envisager le futur avec succès. » Il est vrai que le premier mariage entre Kappa et Monaco avait très bien fonctionné puisque durant cette période le club princier avait remporté son septième titre de champion de France ainsi que le Trophéé des Champions en 2000. Espérons pour le club entraîné par Leonardo Jardim que cette nouvelle union soit synonyme de succès.

