La saison 2016-2017 de l’AS Monaco semble bien lointaine. Sacré champion de France sur cet exercice, le club de la Principauté se hissait également jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions et affolait les compteurs. Mais depuis, les Monégasques ont du mal à enchaîner et flirtaient même avec la zone de relégation la saison dernière. Actuellement 5e de Ligue 1 à cinq points du podium, l’ASM veut retrouver les sommets comme l’a rapporté Oleg Petrov au Figaro. Et forcément, le dirigeant monégasque a évoqué la suprématie du PSG sur l’Hexagone.

« Je ne parlerais pas d’objectifs par rapport au PSG. On a conscience de l’ampleur de ce club, de sa capacité financière. On veut faire partie des deux ou trois meilleurs en France. Mon but serait d’être le meilleur derrière le PSG. Après, on vise à remporter la Ligue 1 à l’avenir. C’est aussi l’objectif du président », a-t-il manifesté. Un bon parcours en Ligue 1 pour rallier la Ligue des Champions. Voilà l’autre objectif d’une ASM ambitieuse. « Pour la Ligue des champions. On ne veut pas juste participer pour engranger les droits TV ou faire de la figuration », a-t-il suivi. Le vice-président directeur général sera fixé à la fin de la saison ...