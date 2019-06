Alors que Manchester United suit activement le dossier de Daniel James (Swansea), que les Mancuniens espèrent recruter cet été, le club anglais pourrait finalement voir la jeune pépite de 21 ans filer pour une autre destination. Comme l’indique l’Evening Standard, l’AS Monaco se penche également sur le profil de James, dont le contrat à Swansea expire en 2020.

L’ailier gauche gallois de 21 ans, qui a aussi la capacité d’évoluer à droite, sort d’une belle saison dans l’équipe galloise (4 buts et 9 passes décisives en Championship), ce qui incite Swansea a réclamer 20 M£ (environ 22,5 M€) pour sa vente, alors que MU souhaitait le recruter pour seulement 10 M£ (environ 11 M€). Ole Gunnar Solskjær souhaite ardemment faire signer Daniel James cet été, et veut surtout boucler son mercato le plus tôt possible, afin d’avoir une préparation estivale sereine. Mais pour cela, il faudra que les dirigeants des Red Devils mettent la main à la poche (une enveloppe d’environ 225 M€ est évoquée) cet été pour ne pas voir filer entre leurs doigts leurs éventuelles recrues, comme James, qui pourrait être tenté par une aventure monégasque, où les jeunes joueurs ont souvent une grande place qui leur est laissée sur le terrain pour s’exprimer.