Prêté à l’Eintracht Francfort pour deux saisons, Luka Jovic devait revenir au Benfica Lisbonne en fin de saison. Finalement, le club allemand a levé l’option d’achat pour recruter l’attaquant serbe, auteur de 26 buts en 44 matches toutes compétitions confondues. Et celui-ci pourrait repartir cet été. Ce vendredi, la presse espagnole expliquait qu’un accord avait été trouvé entre Francfort et le Real Madrid pour le transfert du natif de Bijeljina, évoquant au passage un transfert avoisinant les 60M€ et un contrat de six ans pour le principal concerné.

Mais quelques heures après cette annonce, l’Eintracht Francfort a démenti ces informations par la voix de son directeur sportif, Fredi Bobic. « Il n’y a eu aucun contact avec le Real Madrid. Pour une fois, je n’ai pas besoin d’utiliser un petit mensonge, ils (les dirigeants merengues, ndlr) ne nous ont pas encore contactés. Je les connais très bien », a lâché ce dernier à ESPN. Des déclarations qui ont le mérite d’être claires. Le Real Madrid devra en tout cas batailler pour s’attacher les services de Luka Jovic. D’après les informations du média américain, plusieurs écuries européennes seraient toujours intéressées, dont le Paris Saint-Germain.