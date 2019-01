C’est officiel depuis le début de soirée, l’AS Monaco a décidé de suspendre Thierry Henry de son poste d’entraîneur. Arrivé le 13 octobre dernier à la place de Leonardo Jardim, l’ancien attaquant de l’équipe de France n’a eu que quelques mois pour redresser un bilan bien compliqué, sans y parvenir avec 5 petites victoires en 20 matches, toutes compétitions confondues. En direct sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a appris la suspension de son ancien coéquipier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion du monde s’est montré surpris.

« Non ?! Oh mon dieu... Il y a un ressenti que l’on ne voit pas, à l’entraînement, au quotidien, est-ce que les joueurs sont réceptifs... On a le sentiment à travers les matches que rien ne bougeait. Mais il y a ce qui se passe dans les matches, il y a la communication. Est-ce que les joueurs qui ne comprennent pas ou Thierry Henry qui communique mal ? Est-ce que tactiquement c’est ajusté ? Il y a le quotidien. Il devait se passer des choses qui ne fonctionnaient pas. L’attitude de Thierry ? Celle des joueurs vis-à-vis de lui ou la sienne vis-à-vis des joueurs... Quelque chose s’est passé, ça ne peut pas être qu’à cause des résultats », a ainsi déclaré Christophe Dugarry.