Cristiano Ronaldo faisait polémique ces derniers jours pour avoir été aperçu au stade de Madère en train de s’entraîner. Cela avait alors entraîné une vague de critiques. Pedro Ramos, le secrétaire régional de la santé, s’y était également opposé, rapportant que le quintuple Ballon d’or n’avait pas reçu d’autorisation pour s’entraîner au stade de l’île portugaise. Mais voilà, Cristiano Ronaldo a dernièrement reçu un soutien de taille.

Le président du Nacional Madeira (Liga Pro, soit la 2e division portugaise), Rui Alves, a mis les points sur les i, affirmant qu’il a lui-même permis au joueur de la Juventus d’utiliser le terrain. Il s’est également exprimé sur l’obsession du champion d’Europe à travailler pour rester au haut niveau. « Je l’ai trouvé super motivé et déterminé. L’air de Madère lui aura envoyé encore plus d’énergie positive. Il s’entraîne dur. Il ne peut pas attendre la fin de l’urgence sanitaire. Pour le bien du monde et des gens, d’abord et ensuite parce qu’il a aussi une grande envie de revenir jouer », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Tuttosport.