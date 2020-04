Avec le coronavirus qui frappe l’ensemble de la planète, le monde du football est à l’arrêt depuis plusieurs semaines car les compétitions ont rapidement été stoppées. Les joueurs doivent donc rester chez eux pour garder la forme en attendant des nouvelles des différentes instances. L’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo, lui, est parti à Madère pour son confinement. L’ancien joueur du Real Madrid a d’ailleurs été aperçu sur la pelouse du stade de son île natal en plein entraînement. Une sortie qui a fait polémique dans certains pays, mais sur laquelle est revenu Pedro Ramos, secrétaire régional de la Santé, dans des propos relayés par le Jornal de Notícias.

« Il n’y avait pas d’autorisation spéciale pour que l’athlète puisse développer ce type d’exercice, notamment parce que la pratique n’est pas interdite. Tous les citoyens peuvent quitter leur domicile et le faire, à condition de ne pas provoquer de rassemblement et de maintenir une distance de sécurité pendant la pratique. Il a respecté les règles. Il n’y a pas eu d’autorisation spéciale parce que nous sommes tous les mêmes, nous tous confrontés à la même pandémie. Le meilleur joueur du monde devrait utiliser son image pour donner l’exemple, mais Cristiano n’a fait que quelques minutes d’exercice et donc il n’y a pas de mal dans le monde », a lâché ce dernier.