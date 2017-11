C’est le monde à l’envers. Blessé gravement par deux fois ces dernières saisons, mis au placard par José Mourinho, Luke Shaw est le joueur de l’effectif de MU à avoir les résultats les plus élevés aux tests de fitness, révèle ce mardi The Sun. Le défenseur anglais partage la première place avec Antonio Valencia.

« Ibrahimovic et Pogba ont bien-sûr les meilleurs résultats physiques grâce à leur carrure et leur taille mais Luke Shaw les dépasse en terme de fitness global », a confié une source interne au club. Une performance qui n’étonne pas au sein du staff, Shaw faisant tout son possible pour revenir à son meilleur niveau et exister dans l’équipe : heures supplémentaires à la cardio-machine, séances de gym prolongées…