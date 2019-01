Recruté à l’été 2016 par l’Inter Milan pour environ 30 M€, Gabriel Barbosa dit Gabigol (22 ans) ne s’est pas imposé chez les Nerazzurri et a été prêté successivement à Benfica, puis à Santos, son ancien club, où il a brillé cette saison (35 matches de championnat, 18 buts, 1 passe décisive). Un retour en forme qui a attiré l’œil d’autres formations brésiliennes, notamment Flamengo, alors que les rumeurs de transfert vers O Rubo-Negro se font de plus en plus persistantes.

Selon La Gazzetta dello Sport, les négociations entre les dirigeants du club lombard et leurs homologues brésiliens s’intensifient ces dernières heures. Pour cette transaction, les Interistes souhaiteraient inclure deux pépites de Flamengo. À défaut de récupérer la totalité de l’argent investi dans l’attaquant auriverde, les Milanais demanderaient pour son joueur un prêt avec option d’achat déjà fixé, en plus du jeune attaquant Lincoln (18 ans) et du milieu de terrain Reineir (16 ans). Les deux clubs devraient se rencontrer au début du mois de janvier.