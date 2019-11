L’OL Groupe est en négociations avec le Reign FC pour le rachat de la franchise évoluant en NWSL, le championnat de première division féminine des Etats-Unis. Basé à Tacoma dans l’état du Washington dans le nord-ouest du pays, le club américain a ainsi publié un communiqué dans lequel il annonce que la transaction devrait être bouclée d’ici le 31 janvier 2020.

« Faire grandir le club, la ligue et ce sport demande un investissement plus important dans nos infrastructures, notre staff, nos joueurs et la ligue. L’OL a la capacité de réaliser ces investissements nécessaires, ainsi que la connaissance et l’expérience pour que ces investissements rapportent des résultats », a notamment lancé Bill Predmore, propriétaire de la franchise qui conservera des parts minoritaires une fois que la vente sera bouclée. On notera que le club compte dans ses rangs la célèbre Megan Rapinoe, qui a joué à l’OL entre 2013 et 2014.