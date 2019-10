Le 13 juillet 2017, l’OL et Groupama Rhône Alpes Auvergne ont signé un partenariat exclusive concernant le naming du nouveau stade des Gones. Un bail qui lie les deux parties jusqu’en 2020. Si ce partenariat est renouvelable, Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, n’exclut rien, comme il l’a avoué ce jeudi en conférence de presse.

« Oui (ça avance). On a des propositions d’entreprises internationales (...) Le naming, il y a quatre ans, personne n’y croyait et puis il y a eu Groupama. Aujourd’hui, il y a plein de namings partout. On aura aussi le naming de l’Arena (salle de spectacle). Il y a plein de choses qui vont évoluer (...) Sur le naming (du stade), Groupama est toujours prioritaire, mais ceci étant il va y avoir d autres propositions ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10