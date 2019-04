À l’heure où tout se vend dans le football, que ce soit le nom des stades, le nom des compétitions ou bien les espaces publicitaires sur les maillots, le directeur général de l’OM, Laurent Colette, a tenu des propos qui vont à contre-courant de cette tendance. Dans un entretien accordé au journal La Provence, Colette a indiqué qu’il ne voulait pas multiplier les sponsors sur le maillot, même si cela représente une manne financière en moins : « On ne veut pas faire la combinaison des pilotes de rallye qui comptent 50 marques. Pour moi, c’est contre-productif. Il y a encore quelques espaces que l’on peut commercialiser en gardant la valeur du maillot. »

« On préfère avoir moins de partenaires mais qu’ils soient meilleurs et plus actifs, a continué le DG de Marseille. L’idée n’est pas de les multiplier. » Pour rappel, les Phocéens ont cette année deux sponsors affichés sur leur maillot (Orange devant et Boulanger au dos), et ils en cherchent activement un nouveau pour la saison 2019/2020, car leur contrat avec Orange expire en juin prochain.