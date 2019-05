Sans coupe d’Europe, il sera plus compliqué pour l’OM d’attirer des grands noms. Le club doit en plus remodeler son effectif en profondeur et essayer de se débarrasser des encombrants salaires de Payet, Rami ou encore Thauvin pour ne citer qu’eux.

Mario Balotelli (14 matches pour 8 buts en Ligue 1) arrive lui en fin de contrat et n’est pas certain de rempiler. Brescia, qui monte en Serie A, est notamment à l’affût mais l’OM n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier. D’après France Football, Andoni Zubizarreta souhaite le conserver malgré des émoluments actuels très importants.