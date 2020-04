Depuis un mois, les compétitions sont arrêtées en France et terminer la saison devient de plus en plus compliqué. Des réflexions sont menées pour aller au bout des compétitions et un scénario de reprise des championnats à huis clos est envisagé au mois de juin. Mais que faire si les protagonistes ne se sentent pas de reprendre ? Comme le fait savoir le Parisien, les joueurs et entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2 se posent de plus en plus de questions.

Même si le coronavirus ralentit sur le territoire français, les acteurs se soucient de contracter la maladie. Le football est un sport de contact et la possibilité de rencontrer des joueurs porteurs asymptomatiques du virus n’est pas à négliger. Une reprise est également synonyme de rythme soutenu des compétitions. Après une longue coupure, les joueurs redoutent les blessures face à l’enchaînement des matches. Pour ces raisons, le doute s’installe et l’UNFP pourrait s’opposer à un retour des compétitions, pour la sécurité des joueurs.