L’Olympique de Marseille et le FC Nantes mettaient fin à la 34e journée de Ligue 1 ce soir au Vélodrome, à l’occasion d’un duel entre classiques du football français. Les Phocéens se devaient de gagner pour rester dans la roue des Stéphanois, quatrièmes, et ainsi toujours pouvoir rêver d’Europe, alors que les Nantais eux n’avaient plus grand chose à jouer. Les Canaris se sont pourtant imposés sur le score de 2-1 dans l’enceinte marseillaise.

Après un début de match plutôt équilibré, c’est Samuel Moutoussamy qui ouvrait le score, d’une belle frappe du droit après une frappe de Coulibaly contrée par la défense marseillaise (0-1, 22e). Mais le duo Ocampos-Balotelli allait encore frapper. L’Argentin adressait un superbe centre à destination du crane de l’Italien, qui catapultait le cuir au fond (1-1, 25e). En deuxième période, Andrei Girotto redonnait l’avantage aux Canaris après un cafouillage sur corner devant les cages de Mandanda (1-2, 50e). Les Marseillais signent une bien mauvaise opération, et pointent à cinq points de l’ASSE. On rappelle que la cinquième place ne donnera pas accès à l’Europa League cette saison. Nantes remonte à la douzième marche du classement.