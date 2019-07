Après avoir loupé la remontée lors des barrages face à Dijon la saison dernière, le RC Lens se déplaçait au Mans pour la première journée de Ligue 2. De leur côté, les Manceaux retrouvaient la seconde division six ans après l’avoir quitté contre les Sang et Or justement.

Et ce sont les Mucistes qui ouvraient le score dans cette rencontre par l’intermédiaire de Moussiti-Oko (33e). Mais les Lensois inversaient la tendance en seconde période. Sotoca reprenait une frappe contrée de Robail et remettait les deux équipes à égalité (66e). C’est en fin de match que les Nordistes prenaient l’avantage grâce à Chouiar (84e). Le Racing débute sa saison par une victoire (2-1) et lance l’opération remontée.

