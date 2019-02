C’est bien connu, Zlatan Ibrahimovic n’a pas la langue dans sa poche. Dans un entretien à DAZN, une nouvelle chaîne digitale de football, la star suédoise a expliqué que le choix de Cristiano Ronaldo de rejoindre la Juventus Turin était loin d’être un défi mais un plutôt un choix confortable. Il indique également être très heureux de ce transfert car cela donne un coup d’accélérateur à la Serie A.

« Je n’ai pas dit que ce n’était pas un bon coup, j’ai dit que ce n’était pas un défi. Parce qu’un défi, ce n’est pas de rejoindre l’une des meilleures équipes du monde. Ou alors tu as une définition particulière du défi. Pour moi, un défi est de rejoindre une équipe et de l’emmener le plus haut possible. Quoi qu’il en soit c’est une excellente chose pour le football italien, car grâce à Cristiano Ronaldo, la Serie A grandit et ça me fait forcément plaisir, car la Serie A est ma deuxième maison. »