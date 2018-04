Des discussions se sont tenues au siège de la FIFA à Zurich dans un premier temps pour une possible réforme de la Coupe du monde des clubs. Cette dernière est actuellement réservée à 7 formations mais le président de l’instance internationale de football, Gianni Infantino, souhaite dans le futur que 24 clubs y participent. Autre changement, elle aurait lieu tous les 4 ans à partir de 2021.

Dans un second temps, les discussions se sont portées sur la création d’un nouveau tournoi qui se nommerait la Ligue mondiale des nations avec les six confédérations. Les 200 pays seraient concernés avec une phase finale à 8 sélections nationales. Dans son communiqué la FIFA a précisé que les discussions se sont déroulées « dans un environnement et un climat cordial. »