Cela va bientôt faire un mois que Zlatan Ibrahimović a disputé son premier match sous le maillot des Los Angeles Galaxy. Si d’un point de vue personnel, l’attaquant suédois peut-être satisfait, c’est nettement plus compliqué d’un point de vue collectif. Malgré deux nouvelles passes décisives samedi, le géant suédois n’a pu empêcher la défaite des siens face au New York Red Bulls (3-2).

Depuis son arrivée, la franchise californienne présente un bilan plus que mitigé de deux victoires pour trois défaites, les trois à domicile. Des résultats très moyens qui rétrogradent les LA Galaxy à la cinquième place de la conférence Ouest, à sept longueurs du leader Kansas City. Dans des propos relayés par ESPN, Zlatan a poussé un coup de gueule pour réveiller ses partenaires. « Tout est de notre faute. On doit faire plus, bien plus. C’est inacceptable de perdre trois matchs à la maison. C’est la première fois que je perds trois matchs de rang, donc ce n’est pas juste à cause de moi, c’est un travail d’équipe. On doit faire plus, c’est sûr. On doit se réveiller ». C’est dit !