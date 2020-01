Grand espoir du football italien, celui qu’on surnomme le nouveau Pirlo, Sandro Tonali (19 ans), s’amuse du côté de Brescia. Si son équipe pointe à une dangereuse 19e place, le milieu de terrain réalise des prestations solides (1 but et 4 passes décisives en 19 matches de championnat) et est devenu international transalpin (3 capes). Suivi par de nombreux clubs, il est notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Cependant, la Juventus semble très motivée dans ce dossier et aimerait prendre les devants à l’image de la signature de Dejan Kulusevski cet hiver. D’après Tuttosport, le directeur sportif des Bianconeri, Fabio Paratici, serait en train d’avancer pour signer Sandro Tonali. L’objectif étant de devancer de nouveau la concurrence pour un espoir à fort potentiel.