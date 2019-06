Où jouera Adrien Rabiot la saison prochaine ? La réponse à cette question est encore inconnue, ce qui est incongru pour un joueur de ce calibre libre de tout contrat le 30 juin prochain. Son histoire au PSG semble bel et bien finie malgré les rumeurs faisant état d’une possible prolongation de contrat avec le retour de Leonardo à la tête du secteur sportif. On se dirige vraisemblablement vers un départ à l’étranger mais son nom ne fait plus partie des priorités pour les cadors européens, qui s’arrachent Pogba, Eriksen ou d’autres.

Cependant, la presse italienne fait part ce matin du renouvellement d’un intérêt de la Juventus Turin. Adrien Rabiot, 24 ans, serait actuellement en Italie, pour les vacances, en compagnie notamment de sa mère. Et ils pourraient en profiter pour discuter avec le club piémontais, qui va remodeler son entrejeu cet été. Rabiot n’est toutefois pas la cible prioritaire puisque le club turinois rêve d’un retour de Paul Pogba.

