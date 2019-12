Ce n’est pas une nouveauté. Depuis début novembre, l’Inter pense à Arturo Vidal pour renforcer son effectif. En manque de temps (19 apparitions toutes compétitions confondues), l’international chilien pourrait quitter le FC Barcelone, où il est sous contrat jusqu’en juin 2021, pour se relancer. Le dépôt d’une plainte contre le club catalan semble d’ailleurs bien illustrer la fracture entre le joueur et ses dirigeants. Et ça tombe bien car Antonio Conte aimerait le recruter chez les Nerazzurri. Mais le club milanais ne serait plus le seul intéressé. Selon Sky Italia, un autre cador italien serait venu aux renseignements dernièrement ; la Juventus.

Le média transalpin explique en effet qu’un contact aurait eu lieu ces dernières heures entre la Vieille Dame et le Barça puisque le champion d’Italie aurait demandé des renseignements sur la situation du joueur de 32 ans. Reste désormais à savoir si l’équipe de Cristiano Ronaldo va vraiment passer à l’action. L’été dernier, la Juve et l’Inter s’étaient déjà livrés une bataille pour Romelu Lukaku par exemple, alors que Mauro Icardi avait également été annoncé dans le viseur des Bianconeri un temps.