Les 11 et 16 octobre prochains, la Colombie jouera deux matchs amicaux, respectivement contre les États-Unis et le Costa Rica. Sélectionneur intérimaire depuis le départ de José Pekerman après le Mondial russe, Arturo Reyes a décidé de convoquer 24 joueurs pour ces rencontres.

L’entraîneur des Cafeteros a fait dans le classique. Le Monégasque Radamel Falcao, et l’ancien gardien Niçois aujourd’hui à Naples David Ospina, figurent bien sur la liste, tout comme James Rodriguez et Juan Cuadrado. Davinson Sanchez (Tottenham) et Carlos Bacca (Villarreal) seront aussi du voyage, à l’instar de l’ancien Rennais, Juan Fernando Quintero. À noter, l’absence du joueur d’Everton Yerry Mina, toujours blessé.

La liste complète des 24 convoqués :

David Ospina Ramirez

Juan Guillermo Cuadrado Bello

James David Rodríguez Rubio

Dávinson Sánchez Mina

Carlos Arturo Bacca Ahumada

Jeison Fabián Murillo Cerón

Santiago Arias Naranjo

Juan Camilo Hernández Suárez

Didier Andrés Moreno Asprilla

Radamel Falcao García Zárate

Oscar Fabián Murillo Murillo

Andrés Mateus Uribe Villa

Cristian Borja Gonzalez

Wílmar Enrique Barrios Terán

Sebastián Villa Cano

Edwin Andrés Cardona Bedoya

Juan Fernando Quintero Paniagua

Miguel Ángel Borja Hernández

Yimmi Javier Chará Zamora

Felipe Aguilar Mendoza

Helibelton Palacios Zapata

Déiver Santiago Machado Mena

Alvaro David Montero Perales

Juan Daniel Roa Reyes