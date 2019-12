En marge de la remise du trophée du Golden Boy 2019 à João Félix (Atlético de Madrid), à Turin, Jorge Mendes a lui reçu le titre de meilleur agent européen de l’année. Le super agent portugais, qui gère notamment les intérêts de Cristiano Ronaldo, n’a évidemment pas pu éviter les questions au sujet de l’avenir de la star portugaise en sortant de scène. Dans les colonnes de Tuttosport, il s’est montré plutôt clair.

« J’ai passé quelques heures avec Cristiano, je l’ai vu heureux, il est très bien à la Juventus, il se sent très bien avec Sarri et ses partenaires. Le trio avec Dybala et Higuain ? Ils ont été très bons ensemble, mais ces choix appartiennent à l’entraîneur. Cristiano jouera assurément à la Juventus l’année prochaine et je pense même qu’il peut terminer sa carrière de bianconero vêtu », a-t-il lâché. De quoi mettre un terme aux récentes rumeurs de spleen de CR7 ?