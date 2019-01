Ce week-end, Lionel Messi est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 400 buts en Liga, à l’occasion du match des Catalans face à Eibar au Camp Nou (3-0). Le joueur de l’Albiceleste est revenu sur cette performance dans un entretien accordé au journal barcelonais Mundo Deportivo.

« C’est une fierté d’avoir pu arriver aux 400 buts et j’espère pouvoir en obtenir encore d’autres. Je ne suis pas trop du genre à regarder les records ou les chiffres, je préfère me concentrer sur le quotidien. Plus que penser aux buts, je vois chaque match comme un défi que nous devons remporter pour prendre les 3 points et lutter pour la Liga, le trophée qui récompense l’équipe la plus régulière. J’essaye d’aider mais pas qu’avec les buts, aussi avec les passes décisives ou en participant aux actions clé, a explique l’Argentin, avant d’enchaîner : les buts dans un Clasico et contre les équipes du haut comme l’Atlético, Valence et Séville sont toujours spéciaux. Ceux que j’ai eu la chance de marquer face à notre public au Camp Nou sont toujours beaux, tout comme ceux que j’ai marqué à l’extérieur avec la difficulté que ça comporte », a expliqué la star argentine du FC Barcelone.