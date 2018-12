Depuis le passage de José Mourinho sur le banc du Real Madrid (entre 2010 et 2013), les relations entre le technicien portugais et le gardien Iker Casillas sont plus que tendues. En témoignent les critiques du Special One envers le joueur du FC Porto. Et aujourd’hui, ce dernier lui a lancé une nouvelle pique sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Twitter, le portier espagnol s’est fendu d’un message ironique qui, sans le nommer, est destiné à l’actuel coach de Manchester United. « Selon un journal portugais, quelqu’un aurait dit qu’un joueur comme de mon âge (37 ans) était en fin de carrière. Je suis tout à fait d’accord ! Ma question est la suivante : dans le cas d’un entraîneur, quand et à quel moment voyez-vous qu’il ne doit plus diriger d’équipe ou entraîner ? », pouvait-on lire. L’échange d’amabilités continue entre les deux hommes.