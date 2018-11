Dans une mauvaise passe avec la sélection espagnole, David De Gea semble avoir perdu la confiance du public. En témoigne ce sondage qui montre que les fans de la Roja préféraient revoir Iker Casillas en tant que gardien numéro un, tandis que ce dernier a récemment déclaré qu’il voulait rejouer pour elle, après l’avoir quittée à l’issue de l’Euro 2016. Une situation qui a poussé le coach de De Gea à Manchester United, José Mourinho, à défendre son poulain.

Dans des propos rapportés par le Telegraph, le Special One a critiqué le portier du FC Porto, deux jours après l’avoir déjà fait, qu’il accuse d’avoir beaucoup d’influence dans les médias ibériques. Mais pourquoi on le critique en Espagne ? Vous le savez ? Je le sais. Car il y a encore une personne très puissante qui pense de nouveau à jouer avec l’équipe d’Espagne, mais je pense qu’il est très difficile de jouer lorsque vous avez le meilleur gardien du monde devant vous. Une énième passe d’armes entre les deux hommes, qui ne s’apprécient pas depuis le passage du portugais au Real Madrid (2010-2013). Cela pourrait également aider à la prolongation de De Gea chez les Red Devils, qui tarde à venir et pour laquelle Mourinho met la pression.