Ce samedi matin, le Corriere della Sera révélait que l’entraîneur de l’Inter Milan Antonio Conte, avait reçu une lettre contenant des menaces mais surtout une balle. Le média italien précisait que l’ancien sélectionneur transalpin avait déposé plainte dans la foulée. Mais l’Inter a démenti cette information dans l’après-midi. Les Nerazurri précisent en effet que le destinataire de cette missive n’est pas Antonio Conte mais bien le club. Celle-ci a été reçue au siège du club à la Viale della Liberazione.

Cet acte est survenu il y a deux jours, et la sécurité a donc été logiquement renforcée autour du siège du club milanais. « En ce qui concerne l’actualité publiée aujourd’hui, le FC Internazionale Milano déclare qu’Antonio Conte n’a personnellement reçu aucune lettre de menace et que, par conséquent, il n’est pas allé en personne déposer une plainte. C’est le club qui a reçu une lettre et, comme c’est la pratique dans ce genre de situation, il a contacté les autorités compétentes, » précise le communiqué officiel. De son côté, La Gazzetta dello Sport précisait que la femme d’Antonio Conte avait déjà démenti via ses réseaux sociaux que son mari n’était pas destinataire de cette fameuse lettre.