L’arbitrage, et plus particulièrement l’arbitrage vidéo (VAR) font parler d’eux en ce début de saison. Malheureusement, les différents faits en questions ne les mettent pas forcément en avant, bien au contraire. Erreurs de jugement, durée des interventions et tant d’autres raisons qui permettent aux plus sceptiques de douter du bon fonctionnement de ce système.

Iker Casillas (38 ans), qui a fait son retour sur les terrains d’entraînement du FC Porto il y a peu, s’est penché sur le sujet. Sur son compte Twitter, il a partagé une solution qui demande l’intervention d’anciens joueurs professionnels. « Je propose que dans le VAR, en plus de l’arbitre qui analyse les images, il y ait aussi un ancien joueur de football. Il serait bon de donner votre avis en fonction des mouvements qui peuvent être faits au cours d’une partie » a-t-il publié.