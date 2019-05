Reverra-t-on Marcelo Biesla sur le banc de Leeds la saison prochaine ? Éliminé des barrages pour l’accession en Premier League avec son équipe, l’entraîneur argentin est comme souvent courtisé. Déjà dans le viseur de la Roma au moment du licenciement de Di Francesco, il est à nouveau suivi par la Louve.

C’est ce que révèle ce dimanche Sky Sport Italia. Le média italien affirme qu’il n’y a rien de fait car Gasperini et Sarri sont les plus souhaités mais dans le cas où les deux Italiens ne parvenaient pas à se libérer, les dirigeants romains se tourneraient vers El Loco. Il faudra tout de même trouver un moyen de le libérer de son contrat à 3 M€ par an.