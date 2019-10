Le début de saison de Watford est catastrophique ou presque. Habitué au ventre mou de la Premier League, le club du nord-ouest de Londres ne devait pas s’attendre à jouer le maintien. En 10 journées, les Hornets ne comptent que cinq points et se retrouvent à trois longueurs du premier non-relégable, Newcastle, suite à un match nul contre Bournemouth (0-0).

Pire, l’équipe de Quique Sanchez Flores n’a pas remporté le moindre match de championnat avec cinq matches nuls et cinq défaites. Une singularité dans les cinq plus grands championnats européens depuis la victoire de Leganés contre Majorque (1-0). Désormais, seul Watford reste à la recherche de sa première victoire.

0 - After Leganés' win vs Mallorca in #LaLiga (1-0), Quique Sánchez Flores' #Watford are the only team winless in the Top 5 European Leagues this season. Problems pic.twitter.com/JEUbTcj7bM

— OptaJose (@OptaJose) October 26, 2019