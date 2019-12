En attendant demain et la fin de cette 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, quelques équipes sont venues s’ajouter à la liste des formations déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. Après avoir souffert face à Salzbourg, Liverpool a finalement validé son ticket grâce à Keita et Salah. Les Reds ont été rejoints par le Napoli d’Ancelotti.

Pour le reste, l’Inter Milan a raté le coche face à un Barça (déjà qualifié) qui avait pourtant laissé plusieurs cadres dont Lionel Messi et Gerard Piqué à la maison. Battus à domicile, les Nerazzurri ont été devancés par le Borussia Dortmund, vainqueur 2-1 du Slavia Prague. Enfin, la sensation de la soirée est venue d’Amsterdam où l’Ajax, demi-finaliste la saison dernière, a chuté à domicile face à Valence (0-1). Les Lanciers sont éliminés et joueront la Ligue Europa. Valence et Chelsea passent. Les deux derniers tickets se joueront demain entre l’Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen (groupe D) et entre le Shakhtar Donetsk et de Dinamo Zagreb (groupe C).

Les clubs qualifiés :

Premiers de poule :

Liverpool

PSG

Manchester City

Bayern Munich

RB Leipzig

Juventus

FC Barcelone

Valence

Deuxièmes de poule :

Naples

Real Madrid

Tottenham

Chelsea

Olympique Lyonnais

Borussia Dortmund