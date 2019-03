Pas grand monde ne voyait la Juventus remonter le 2-0 subit à l’aller contre l’Atlético Madrid. Mais Cristiano Ronaldo, auteur d’un triplé, l’avait annoncé à Patrice Evra sur la messagerie Whatsapp.

Tout d’abord, le latéral gauche français écrit : « bro, je compte sur toi pour le match retour de la Ligue des Champions ! Je n’ai jamais douté à propos de toi. Les gens me chambrent à chaque fois que tu perds ou que la Juventus perd ». Ce à quoi le quintuple Ballon d’Or répond : « je sais. On va passer. On va les écraser à la maison ». On connaît la suite, la Vieille Dame s’impose trois buts à zéro avec un CR7 stratosphérique.

The only person in the world that can take the pressure and be the best player in the world like Michael Jordan is @Cristiano Ronaldo. Don’t try to tap the screen for his number. pic.twitter.com/WDl2j0dH0V

— Patrice Evra (@Evra) 14 mars 2019