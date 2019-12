Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions n’a pas encore eu lieu mais Cristiano Ronaldo (34 ans) a déjà ses préférences. Alors que la Juventus s’est qualifiée grâce à sa victoire contre le Bayer Leverkusen et un but du meilleur buteur de la compétition. Et la Vieille Dame pourrait rencontrer le Real Madrid lors des matches à élimination directe. Le quintuple Ballon d’Or espère retrouver son ancienne équipe en finale de C1.

« Si je préfère les affronter maintenant ou plus tard ? Je ne sais pas, c’est difficile à dire. Le Real Madrid est une équipe extraordinaire et donc je préférerais y faire face plus tard, explique le Portugais en zone-mixte après la rencontre. En finale ? Oui, je signerais maintenant. »