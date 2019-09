La Juventus débute son parcours en Ligue des Champions avec un déplacement sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (rencontre à suivre ce mercredi à 21h sur notre live commenté). Touché contre la Fiorentina (0-0) samedi dernier, le milieu de terrain Miralem Pjanic avait dû laisser sa place rapidement à Rodrigo Bentancur (44e).

Incertain pour disputer ce match de Ligue des Champions, le Bosnien s’est entraîné normalement selon les dernières indiscrétions de la presse italienne et de Sky Sport Italia. Si Rodrigo Bentancur est prêt pour compenser la moindre défaillance de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, on se dirige vers une titularisation de Miralem Pjanic aux côtés de Blaise Matuidi et Sami Khedira..

