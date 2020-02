Le tournant de la saison. Cette semaine, le Real Madrid se prépare à vivre une semaine capitale. Mercredi soir au stade Santiago Bernabéu, les Merengues vont affronter Manchester City en huitième de finale aller de l’UEFA Champions League (match à suivre en direct sur notre site). Un choc quelques jours seulement avant de recevoir le FC Barcelone pour le Clasico (dimanche).

Interrogé par le site de l’UEFA, Karim Benzema a évoqué le match à venir face aux Citizens. « Ce que je peux dire de City, c’est que c’est une bonne équipe, qui a un très bon entraîneur (Pep Guardiola). Une équipe qui joue au ballon, qui n’a pas peur de faire beaucoup, beaucoup de passes. Ça va être un match équilibré ». Puis quand on lui a demandé si Madrid aura un plan spécial, il a répondu : « Non, nous, notre plan c’est de gagner, chaque fois, c’est de gagner. On pense à notre équipe. Bien sûr que l’on regarde ce que fait l’équipe adverse. Mais après, on se concentre sur nous ». Les Skyblues sont prévenus !